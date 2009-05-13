Рейтинг надежности банковских депозитов пересмотрен

Украинское рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о результатах пересмотра рейтингов надежности банковских вкладов (депозитов), присвоенных ранее 75 украинским банкам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Кредит-Рейтинга".

На основании анализа текущей информации о деятельности банков был повышен рейтинг надежности банковских вкладов 1 финансового учреждения и понижен рейтинг 1 банка. Также был отозван рейтинг надежности банковских вкладов 3 банков.

Большинство банков (39) в настоящее время демонстрируют среднюю надежность банковских вкладов – рейтинг "3". Оценку "5" (наивысшая надежность) имеют 8 банковских учреждений, количество банков с рейтингом "4" (высокая надежность) увеличилось до 11. Надежность банковских вкладов 14 банков находится на уровне ниже среднего оценки "2" (невысокая надежность) и "1" (низкая надежность).

Как отметили в "Кредит-Рейтинге", методология агентства предусматривает непрерывный мониторинг финансового состояния финансовых учреждений и регулярный пересмотр их рейтингов. Информация о текущих уровнях рейтингов надежности банковских вкладов, по которым агентством получено согласие банка на публикацию, доступна на сайте агентства. На сегодняшний день информацию об уровне своих рейтингов раскрыли 15 банковских учреждений. Остальные рейтинги будут опубликованы по мере получения от банков разрешения на их публикацию.

Наиболее надежными банковские депозиты агентство определило в: «Астра Банк» с оценкой «5», «Банк Кипра» (5), Морской транспортный банк (5), Пиреус Банк МКБ (5), Сведбанк (5), СЕБ Банк (5), Универсал банк (5), Эрсте Банк (5), Банк Петрокоммерц-Украина (4), БГ Банк (4), БТА Банк (4), Львов (4), Хоум Кредит Банк (4), Хрещатик (4) и Энергобанк (4).