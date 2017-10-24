Тигипко планирует объединить купленный "ВиЭс Банк" с "ТАСкомбанком"

Сергей Тигипко планирует объединить покупаемый «ВиЭс Банк» с принадлежащим бизнесмену «ТАСкомбанком».

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«Мы, надеюсь, закончим сделку с «ВиЭс». Мы хотим влить «ВиЭс Банк» в «ТАСкомбанк» - мы брали на себя такие обязательства. Это позволит нам существенно – процентов на 60 - увеличить капитал, который мы только подняли на 25%», - сказал Тигипко в ходе Украинского банковского форума CIS bankers.

При этом он отметил, что банк не планирует сокращать количество отделений. «При том, что есть технологии, пока что, особенно по пассивам, альтернативы мы не видим. Поэтому все отделения того же «ВиЭс» мы планируем вливать», - добавил бизнесмен.

Справка УНИАН. «ВиЭс Банк» (г. Львов) работает на рынке Украины с 1991 года. Основным опосредованным владельцем банка (99,92%) является российский государственный банк «Сбербанк России».

В конце сентября Антимонопольный комитет Украины одобрил покупку свыше 50% акций «ВиЭс Банка» Сергеем Тигипко, который осуществляет контроль над «ТАСкомбанком» и «Универсал Банком».

«ТАСкомбанк» (ранее - банк «Бизнес Стандарт», г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года и по состоянию на 1 июля по объему активов занимал 19 место среди 88 работающих банков.

Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе пост вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.