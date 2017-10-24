Гройсман посчитал, на сколько вырастут зарплаты украинцев в 2018 году

Украинцы в следующем году, исходя из прогноза роста экономики в 3%, суммарно получат на 170 миллиардов гривень больше зарплат по сравнению с 2017 годом. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Совета регионального развития в Киеве.

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"Что такое 3% роста? Это на 402 миллиарда гривень больше продукции, которую произведет национальная экономика... Из этой сумму около 170 миллиардов гривень - это зарплаты украинцев", - сказал премьер.

По словам премьера, в дальнейшем экономический рост позволит увеличивать благосостояние населения более быстрыми темпами.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, среднемесячная номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2017 года по сравнению с июлем уменьшилась на 3,1%, при этом по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года выросла на 36,6% - до 7114 гривень.