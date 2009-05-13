Банк России снижает ставки

Совет директоров Банка России принял решение о снижении с 14 мая 2009 года ставки рефинансирования на 0,5 процентного пункта - до 12,00% годовых, сообщает РИА Новости..

В предыдущий раз ЦБ снизил ставку с 24 апреля текущего года также на 0,5 процентного пункта - до 12,5%.

Ставка рефинансирования непрерывно снижалась с лета 1998 года (когда она составляла 80% годовых) до февраля 2008 (10% годовых). Затем ЦБ начал постепенно повышать ставку вплоть до конца апреля текущего года.

Одновременно со ставкой рефинансирования совет директоров ЦБ принял решение о снижении прочих своих ставок в пределах 0,5 процентного пункта.

По депозитным операциям, проводимым по фиксированным процентным ставкам на стандартных условиях "том-некст", "спот-некст", "до востребования" ставка снижена до 6,75% годовых; на стандартных условиях "одна неделя", "спот - неделя" - до 7,25% годовых.

По сделкам "валютный своп" сроком на один день (рублевая часть) ставка понижена до 12,0% годовых. В рамках этих сделок ЦБ предоставляет банкам рублевую ликвидность в обмен на валюту с обязательством обратного обмена.

Минимальные процентные ставки по операциям предоставления ликвидности, проводимым на аукционной основе, установлены на следующих уровнях: по операциям прямого РЕПО на срок один день - 9% годовых; по операциям прямого РЕПО одну неделю - 9,5% годовых; по ломбардным кредитам на две недели - 9,5% годовых; по операциям РЕПО на 90 дней и трехмесячным ломбардным кредитам - 10,75% годовых (снижение на 0,25 процентного пункта); по ломбардным кредитам и операциям прямого РЕПО на шесть месяцев - 11,25% годовых; по ломбардным кредитам и операциям прямого РЕПО на один год - 11,75% годовых.

По операциям прямого РЕПО по фиксированным процентным ставкам установлены ставки в размере: на один день - 11% годовых; на одну неделю - в размере 11% годовых.

По ломбардным кредитам ЦБ на один день ставка установлена в размере 11% годовых; на неделю и 30 дней - 11% годовых, по кредитам "овернайт" - 12% годовых.

По кредитам Банка России, обеспеченным нерыночными активами (положение №312-П), на срок до 90 календарных дней ставка теперь составляет 11% годовых; на срок от 91 до 180 дней - 11,5% годовых; от 181 до 365 дней - 12% годовых.