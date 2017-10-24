Минэкономразвития предлагает забрать государственные закупки оружия из Prozorrо – СМИ

Минэкономразвития предлагает вывести из-под действия закона «О публичных закупках» всю сферу, связанную с торговлей оружием. Соответствующий пункт закона предлагается изъять законопроектом, который 24 октября выносится на рассмотрение правительственного комитета под председательством первого вице-премьера – министра экономразвития Степана Кубива, пишут «Наші гроші».

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Законопроектом предусмотрен ряд поправок в законы, регулирующие закупочную сферу. В сравнительной таблице указано, что будет исключен абзац 12 пункта 4 части первой закона «О публичных закупках», которым до действия закона в настоящее время отнесены «разработка, изготовление, реализация, ремонт, модернизация и утилизация вооружения, военной техники, военного оружия и боеприпасов к нему, организация, координация, а также непосредственные поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг на выполнения государственного оборонного заказа».

В случае исключения из закона этого пункта, в системе Prozorrо больше не будут публиковаться данные о соглашения госпредприятий оборонной сферы.

Правительственные эксперты в своих заключениях по законопроекту высказали недоумение из-за выведения из-под действия закона целой группы предприятий, действующих в сфере с ограниченной конкуренцией.

«Было бы целесообразно в пояснительной записке привести обоснование», – указано в заключении за подписью директора правительственного Департамента финансового и экономического развития Валентины Ящук.

Пояснительная записка к законопроекту и сравнительная таблица подписанные 19 сентября 2017 года исполняющим обязанности министра экономического развития и торговли Максимом Нефьодовим.

В пояснительной записке нет никаких упоминаний и обоснований исключения оборонпромовских предприятий из закупочного закона, отмечают «Наші гроші».

Напомним, ранее Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает выделение средств оборонным предприятиям в рамках «Программы развития оборонно-промышленного комплекса стоимостью 30 млрд грн через службу заказчика. Эта служба будет выполнять функции посредника и иметь 2,5% из потоков.

Как пишет издание, источник в президентской вертикали сообщал, что речь идет о государственном посреднике, который будет подконтролен Министерству экономики Степана Кубива. А денежные потоки будут зависеть от председателя правительства Владимира Гройсмана.

В случае принятия вышеупомянутого законопроекта никаких данных о денежных потоках этой службы заказчика в Prozorrо публиковать не будут, резюмируют "Наші гроші".