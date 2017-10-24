То вверх, то вниз: гривня снова опустилась к доллару и евро

Во вторник, 24 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,68/26,71 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,37/31,40 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4607/0,4615 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 26,6682 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 488 сделок на сумму 266,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,57/26,60 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,22/31,25 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 грн/рубль.