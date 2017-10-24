Руководство "Укроборонпрома" слило 100 миллионов на "прокладку" менеджера Порошенко (видео)

Пока президент обещает рубить руки коррупционерам из оборонки", в Государственном концерне "Укроборонпром", который возглавляют приближенные к Порошенко менеджеры, десятки миллионов бюджетных средств перечисляют на фиктивные фирмы. При этом участники схемы связанные с президентским менеджментом, а расследование по этим делам прячут в прокуратуре, говорится в программе "Наши деньги" с Денисом Бигусом.

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"В 2014-2015 годах Министерство обороны заказало Киевском бронетанковом завода (далее - КБТО) ремонт и техобслуживание спецмашин. КБТО якобы приобрел запчасти для ремонта на 5,3 миллиона гривен у фирмы-посредника. Которая якобы закупала их в двух других посредников "Интер Сталь ЛТД" и "Оптимумспецдеталь". Эти две компании - основные для истории. Однако и они не являются производителями. "Оптимумспецдеталь" заказывала запчасти у фирмы "Промомаркетгруп", которая в итоге оказалась фиктивной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2015 года Военная прокуратура Киевского гарнизона начала расследовать историю этой закупки. Руководство КБТО подозревали в хищении государственных средств. Следователи допросили формальную владелицу "Промомаркетгруп" Елена Сирик, неработающую из маленького села Киевской области. Женщина рассказала, что фирму зарегистрировал за деньги и никаких договоров на поставку запчастей не подписывала.

Она и получила единственный приговор в этой истории - штраф за фиктивное предпринимательство. Несмотря на то, что прокуроры получили разрешения на обыски фирм из цепочки и самого КБТО и изъяли печати - дальше они не продвинулись. И присвоения бюджетных средств на КБТО, с которых все начиналось, не исследовали.

В 2017 году историю этой закупки расследует Главная военная прокуратура. Прокуроры взяли разрешение на обыск самого "Укроборонпрома". Следователи также расширили перечень фиктивных фирм-поставщиков: кроме "Промомаркетгруп" Сирик, "Оптимумспецдеталь" оформляла закупку в "Наполи груп" и "Мидленд инвест". Прокуратура продвинулась на одно звено ближе к КБТО – нашли и допросили владельца "Оптимумспецдеталі", Владимира Волохача.

На допросе Волохач признал, что у фирмы отсутствуют склады и транспорт, а зарегистрировали компанию для завладения государственными деньгами. Следствие установило, что компании из этой группы "поставляли" детали и на другие предприятия УОП. И добились у суда разрешения на выемку у концерна документов по закупкам.

Однако постановление с разрешением на обыск Укроборонпрома изъяли из судебного реестра. После этого никаких следов дальнейшего расследования в реестре нет, приговоров участникам схемы тоже.