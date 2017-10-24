Нацбанк сохранит учетную ставку на прежнем уровне - эксперты

Национальный банк по итогам заседания правления по вопросам монетарной политики на этой неделе, 26 октября, сохранит учетную ставку на уровне 12,5% годовых, как и предыдущие три месяца подряд, считают опрошенные УНИАН эксперты.

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В частности, такого мнения придерживается финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, который не ожидает повышения ставки до конца года. "Оставят на том же уровне. Я ожидаю, что до конца года не будут повышать. Это было бы нелогичным: повысить сейчас, а после Нового года снижать", - сказал эксперт агентству УНИАН, советуя дождаться решения НБУ.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий отметил, что вероятность повышения ставки как никогда высока, учитывая заявление НБУ о рассмотрении такой возможности и скопление ликвидности на едином счете Госказначейства, которая может вылиться на рынок к концу года. "НБУ нужно будет иметь эффективные инструменты связывания этой ликвидности. На этот раз прогноз динамики ставки больше напоминает гадание на кофейной гуще", - сказал он.

В то же время, эксперт ожидает, что регулятор оставит учетную ставку на прежнем уровне. "Мой прогноз - ставку оставят неизменной, поскольку НБУ не стоит давать негативные сигналы рынку. Тем более, что ожидания по инфляции на следующие полгода – невысокие", - добавил Паращий.

При этом он считает, что регулятору нужно быть готовым ужесточить монетарную политику на короткий период времени до конца года, применяя иные механизмы, нежели повышение ставки. "Само повышение ставки вряд ли поможет, если будет несущественным. Но НБУ может, например, временно отвязать ставки по инструментам контроля ликвидности – депозитным сертификатам, рефинансированию - от ключевой ставки", - предположил эксперт.

Аналитик Dragon Capital Сергей Фурса также считает, что Национальный банк сохранит учетную ставку на уровне 12,5% годовых. "НБУ оставит ставку без изменений", - сказал эксперт. По его словам, также маловероятно применение других механизмов ужесточения монетарной политики, учитывая, что регулятор эффективно адсорбирует ликвидность с рынка посредством размещения депозитных сертификатов.

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре инфляция ускорилась до 16,4% в годовом выражении, при этом показатель роста потребительских цен четвертый месяц подряд превышает траекторию прогноза НБУ, что угрожает цели монетарной политики регулятора снизить инфляцию на конец года до 8% плюс-минус 2 п.п.

В сентябре Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 12,5% годовых, как и предыдущие два месяца подряд – в июле и августе.

В конце сентября в НБУ заявили, что уровень инфляции на конец года может оказаться выше текущего прогноза регулятора в 9,1%, в связи с чем будет пересмотр прогноза и возможно применение более жесткой монетарной политики.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Согласно графику проведения заседаний правления НБУ по вопросам монетарной политики, следующее заседание состоится 26 октября. Помимо решения по учетной ставке, на этом заседании ожидается утверждение обновленных прогнозов по инфляции и росту экономики.