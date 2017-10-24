Экс-владельцы пытаются через суды "оживить" свыше 20 обанкротившихся банков - НБУ

В настоящее время суды рассматривают 21 дело о возобновлении работы обанкротившихся банков по желанию их экс-владельцев, в том числе уже есть 11 решений в пользу 10 финансовых учреждений.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, комментируя сегодняшнее постановление Верховного суда Украины о подтверждении законности решений Национального банка о выведении с рынка неплатежеспособных банков "Капитал" и "Укринбанк".

"Сейчас на рассмотрении в судах первой инстанции 21 подобное дело. По состоянию на 24 октября суды приняли 11 решений, вступивших в законную силу, в отношении 10 банков. В этих решениях говорится о возобновлении деятельности или об отмене решений о выведении с рынка таких банков, как "Финансовая инициатива", "Союз", "Украинский инновационный банк", "Велес", "Радикал банк", "ТК Кредит", "Восточно-промышленный коммерческий банк", "Киевская Русь", "КСГ банк", "Хрещатик", - говорится в сообщении на сайте НБУ.

Нацбанк подчеркивает, что видит в судебных решениях о возобновлении деятельности ликвидируемых банков системные риски для финансовой стабильности, так как возврат таких банков на рынок нивелирует усилия государства по оздоровлению банковской системы.

"Национальный банк ожидает скорейшего проведения качественной реформы судебной системы, которая значительно повысила бы ее эффективность", - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 95 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 8 - в 2017 году.

По информации Фонда гарантирования вкладов, в его управлении находятся активы банков на 500 миллиардов гривень по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 миллиардов гривень по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.

Система реализации имущества неплатежеспособных банков "Prozorro.Продажи" начала работу в ноябре 2016 года. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял решение о ее обязательном использовании с 1 января 2017 года для реализации всех активов неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении фонда. ФГВФЛ до конца года намерен выставить все активы банков, которые находятся в его управлении, на продажу через электронную площадку.

Менеджмент системы электронных аукционов "Prozorro.Продажи" планирует в этом году реализовать имущество неплатежеспособных банков, которые находятся в распоряжении Фонда гарантирования вкладов, на 8 миллиардов гривень.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в январе-августе 2017 года получил от управления активами ликвидируемых банков 5,898 миллиарда гривень.

Фонд анонсировал старт продажи активов на "голландских" аукционах, с понижением цены, в рамках системы "Prozorro.Продажи" с середины октября.

В 2016 году Фонд гарантирования вкладов получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 миллиарда гривень.