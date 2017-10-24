Банки не сообщают о поражении их систем в результате кибератак - НБУ

Национальный банк Украины не получал сообщений украинских банков о поражении их систем в результате хакерских атак сегодня, 24 октября.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ, комментируя возможные атаки на ресурсы некоторых крупных банков следом за атакой на объекты инфраструктуры, включая аэропорт "Одесса" и киевский метрополитен.

"На текущий момент Национальный банк Украины не получал от банков сообщений о поражении их систем в результате кибератак", - говорится в сообщении НБУ.

При этом регулятор отметил, что информационные системы НБУ работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 октября, хакерской атаке подверглись информационные системы аэропорта «Одесса» и киевского метрополитена.

По сведениям Государственной службы специальной связи и защиты информации, объекты инфраструктуры подверглись DDE-атаке, распространяющей вирус-шифровальщик Locky, запускающий вредоносный код на компьютере пользователя.

Ранее в Госспецсвязи предупреждали об угрозе кибератаки, схожей с вирусом Petya.A, с 13 по 17 октября 2017 года.

Также о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании предупреждала Служба безопасности Украины.

В конце июня текущего года ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.

По данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировке компьютеров вирусом Petya.A., который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.

Эксперты допускали, что потери экономики Украины в результате июньской атаки могли составить около 0,5% годового ВВП страны, однако впоследствии в НБУ опровергли такие оценки.