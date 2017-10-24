Доллар и евро дорожают 25 октября: Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2666,9955 (24 октября – 2657,6754)

100 EUR – 3136,6534 (24 октября – 3120,1109)

10 RUR – 4,6314 (24 октября – 4,6244)

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Как сообщал УНИАН, 24 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,69/26,72 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,39/31,42 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,67 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 656 сделок на сумму 427,5 миллиона долларов.