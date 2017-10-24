Тернопольская ОГА подписала с ProZorro декларацию по продаже и аренде коммунального имущества через электронные аукционы

ТОГА подписала с ProZorro декларацию, согласно которой продажа и аренда коммунального имущества на Тернопольщине будет осуществляться через прозрачные электронные аукционы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, декларация предусматривает сотрудничество с электронной системой ProZorro. Продажи во всех городах и городках Тернопольской области.

Подписание Декларации состоялось в присутствии первого заместителя Министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова.

«За последний год система ProZorro.Продажи реализовала государственного имущества более чем на 3 млрд грн. И это только начало. Кроме того, за счет аукционов и конкуренции между покупателями, государственные активы продаются по рыночной стоимости, и это – одно из основных преимуществ системы», – сказал Нефедов.

Он отметил, что сейчас присоединиться к ProZorro. Продажи любой город, область или коммунальное предприятие в Украине может по собственному желанию, а уже в следующем году, так же как это было и с государственными закупками, такие присоединения вступят законодательного статуса.

«Фактически мы разработали и запустили прозрачный механизм, который помогает продавать и сдавать в аренду коммунальное имущество выгодно, быстро и прозрачно, а деньги от таких сделок идут в бюджеты общин. Мы уже продемонстрировали успешные кейсы, когда цены на государственные активы в течение аукциона возрастают в разы», — отметил руководитель проектного офиса ProZorro.Продажи Алексей Соболев.

Со стороны местной власти в мероприятии принимали участие представители районных государственных администраций, районных советов, городских советов городов областного и районного значения, а также объединенных территориальных общин Тернопольской области.

Заместитель председателя - руководитель аппарата Тернопольской облгосадминистрации Игорь Вонс выразил убеждение, что подписание декларации «начинает новую страницу в череде реформ, которые уже успешно внедряются в Тернопольской области».

«Прежде всего это касается реформ в сфере государственных закупок. Поэтому сегодня именно Тернопольщина присоединяется к реализации пилотного проекта ProZorro. Продажи, подписав Декларацию присоединения к Меморандуму о сотрудничестве в строительстве в Украине прозрачной и эффективной системы реализации объектов государственной собственности, имущества государственных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 50 процентов, и объектов малой приватизации», – сказал Вонс.

Согласно рейтингу общественной инициативы «Общественный контроль», область попала в тройку лидеров по использованию системы ProZorro. Благодаря возможностям электронной системы значительно упрощен доступ бизнеса к государственным закупкам – на сегодня более 2,5 тыс. представителей местного бизнеса области приняли участие в более, чем 17 тыс. тендерах, состоявшихся в разных уголках Украины и подписали договоров на общую сумму 5,4 млрд гривень. Всего с начала внедрения системы ProZorro в области сэкономлено более 281 млн гривень бюджетных средств.

«Открыты и доступны для каждого желающего государственные закупки – это весомый шаг в направлении экономического роста, создание благоприятного бизнес-климата, более эффективного использования бюджетных средств и борьбы с коррупцией», – подчеркнул Ооос.

Кроме городских и областных советов за год пилотной работы проекта ProZorro. Продажи уже присоединились государственные предприятия и коммунальные компании. В систему постоянно добавляются новые продавцы и объекты.

«Например, один из наших лидеров Укрэнерго – продает металлолом. Второй наш лидер – Укрпочта – сейчас корпоратизувалася и может сдавать свое имущество в аренду, как сама того пожелает. Решив выставлять свою аренду через нас, Укрпочта уже показывает сумасшедшие результаты. Например в Ивано-Франковске по площади которые до этого времени сдавались за 3 тыс. грн. на месяц, на аукціоне ProZorro продажи предложили 30 тыс. грн. на месяц. То есть цена выросла в десять раз», – отметил Соболев.

Проект ProZorro.Продажи реализуется при финансовой поддержки Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – первого в Украине и Молдове региональный фонд прямых инвестиций с капиталом $150 млн, основанного при финансировании правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID) и общественной организации Transparency International Украина – украинского отделения всемирно известной антикоррупционной организации Transparency International, основанного при финансировании правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID) и общественной организации Transparency International Украина – украинского отделения всемирно известной антикоррупционной организации Transparency International, основанной в 1993 году в Берлине бывшим директором Всемирного банка Питером Айґеном.