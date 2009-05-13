Членом набсовета СК «ТАС» избран Куценко

Членом Наблюдательного совета ЗАО «Страховая компания «ТАС» избран Александр КУЦЕНКО. Как говорится в сообщении, обнародованном в официальном интернет-издании ГКЦБФР, такое решение было принято на внеочередном собрании акционеров компании 12 мая 2009 года.

Кроме того, членом Правления СК «ТАС» назначен Ростислав БОРИСЕНКО.

Кадровые изменения приняты в связи с «производственной необходимостью».

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «ТАС» создано 6 мая 2000 года под названием ЗАО «Страховая компания «ПриватПолис».

24 апреля 2001 года компания была переименована в ЗАО «Страховая компания «ТАС».

По итогам 1-го квартала 2009 года страховые платежи компании составили 33,95 млн. грн., страховые выплаты - 876 тыс. грн. По итогам 2008 года СК «ТАС» собрала страховых платежей на сумму 121 млн. 782 тыс. грн., страховые выплаты составили 3,768 млн. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на 28 августа 2008 года акционерами компании являлись: Alkemi Limited (Кипр) – 24,5128%, ЗАО «Страховая компания «Индустриальная» – 65,4105% и Сергей ТИГИПКО – 10,0513%.

В конце марта С.ТИГИПКО продал принадлежащий ему пакет акций страховщика ООО «Инвест-Сити». При этом, по данным СК, конечным ее владельцем является Сергей ТИГИПКО.