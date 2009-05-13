Филиальная сеть украинских банков сократилась

Филиальная сеть украинских банков за апрель сократилась на 20 (с начала года на 75) - до 1 239 филиалов. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 1 мая 2009 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков. Из них 158 банков (85,4% от общего количества банков, которые имеют лицензию) - акционерные общества (из них: 125 банков (67,6%) - открытые акционерные общества, 33 банка (17,8%) - закрытые акционерные общества), 27 банков (14,6%) - общества с ограниченной ответственностью.

В состоянии ликвидации в Украине на 1 мая т.г. находилось 10 банков, из них 7 банков ликвидируются по решению НБУ, 3 - по решению хозяйственных (арбитражных) судов.