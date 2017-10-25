Украина поднялась на 76 место в рейтинге Всемирного Банка Doing Business

Украина улучшила свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса по версии Всемирного Банка Doing Business на 4 позиции и поднялась на 76-е место. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter.

"Украина поднялась еще на четыре позиции в ежегодном рейтинге Doing Business. Теперь мы 76-е среди 190 стран», - написал глава государства.

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Как сообщал УНИАН, официальный рейтинг легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business 2018 будет опубликован 31 октября.

Минэкономразвития прогнозировало, что Украина может подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business 2018 на 10 позиций - до 70-го места, что потенциально может приносить дополнительно 1 млрд долл. инвестиций в страну ежегодно.

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В 2016 году Украина поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место со 190-го), наименьший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место со 190-го).

Справка УНИАН. В рейтинге будут учтены меры по улучшению бизнес-климата в Украине, предпринятые до «даты отсечения» - 20 мая. Меры, предпринятые после этой даты, будут учитывается в рейтинге в следующем году.