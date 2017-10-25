НБУ повысил требования к аудиторам крупных банков

Национальный банк Украины повысил требования к аудиторам, привлекаемым для проведения годового аудита крупных банков, к которым относятся финучреждения с государственной долей и банки, размер общих активов которых составляет не менее 0,5% общих активов банковской системы страны.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №105, по состоянию на 1 октября в Украине было 24 банка, попадающих под это определение. Теперь в отношении этих банков НБУ требует заключения договора на проведение обязательного годового аудита с аудиторской фирмой, имеющей в своем составе не менее 5 штатных аудиторов с банковским сертификатом и не менее 5 штатных работников с сертификатом (свидетельством), подтверждающим квалификацию в сфере Международных стандартов финансовой отчетности.

При этом НБУ отметил, что в отношении других банков эта норма не применяется.

Также сообщается, что данные изменения согласованы с Аудиторской палатой Украины.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины в рамках действующего законодательства ведет реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков. Ранее в этом реестре были 22 аудиторские компании.

В сентябре НБУ продлил на пять лет срок действия свидетельств о включении в реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков, 14 аудиторским фирмам. В этом перечне компании "Аваль", "Актив-Аудит", "Бейкер Тилли Украина", "Грантье", "Эрнст энд Янг Аудиторские услуги", "Кадастр-Аудит", "КиевАудит", "КПМГ Аудит", "ПКФ Аудит-Финансы", "Совет ЛТД", "РСМ Украины", "Каупервуд", "Делойт энд Туш Юкрейниан Сервисез Компани", "Респект".