Вкладчикам "Диамантбанка" продолжили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 25 октября продолжил осуществлять выплаты вкладчикам неплатежеспособного "Диамантбанка" по общему реестру, сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, средства будут возмещены вкладчикам, по счетам которых состоялось завершение карточного технологического цикла и по которым уполномоченным лицом Фонда гарантирования были сняты ограничения.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Диамантбанк" (г. Киев) 25 апреля текущего года на основании решения Национального банка о признании этого финучреждения неплатежеспособным.

По результатам конкурса Фонд гарантирования определил "ТАСкомбанк" принимающим финучреждением для неплатежеспособного "Диамантбанка".

"Диамантбанк" работал на рынке Украины с 1993 года и на начало года занимал 24-е место по объему активов среди 93 работающих банков страны.