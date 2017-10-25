Гройсман призвал министров либо устранить давление на бизнес, либо уволиться

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал членов Кабинета министров либо устранить давление на бизнес в подконтрольных ведомствах, либо "расписаться в своей некомпетентности" и уйти с должностей. Об этом глава правительства заявил на заседании правительства в среду.

Читайте такжеУкраина поднялась на 76 место в рейтинге Всемирного Банка Doing Business

"У каждого из вас есть свои подконтрольные структуры. Госгеокадастр, Укртрансинспекция, есть сетования на Инспекцию по труду, экологические инспекции, Архстройинспекция. Так дела идти дальше не могут. Либо вы можете минимизировать процедуры, либо распишитесь в своей неспособности и уходите с должностей. Я подчеркиваю, что мирится с этим не собираюсь", - сказал Гройсман.

Премьер сообщил, что сегодня правительство примет решение об увольнении исполняющего обязанности главы Госгеокадастра (Олега Цвяха - УНИАН), но это будет лишь первым шагом в борьбе за защиту бизнеса.

"Увольняйте, наводите порядок, вводите электронные услуги. Это ваша каждодневная работа", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман призвал ввести ответственность представителей силовых структур за неправомерные обыски у бизнеса.

9 октября Гройсман поручил создать рабочую группу, которая в течение ближайших 2-3 недель разработает законопроект по привлечению к уголовной ответственности правоохранителей, оказывающих чрезмерное давление на работающий в Украине бизнес.

24 октября Гройсман заявил об отстранении исполняющего обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха от должности в связи с информацией о наличии так называемых "смотрящих" по земельным вопросам, а также о начале расследования Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро.