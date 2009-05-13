НБУ зарегистрировал ОАО «Апекс-Банк»

Национальный банк Украины 8 мая зарегистрировал ОАО «Апекс-Банк». Об этом УНИАН сообщили в НБУ.

Юридический адрес банка: г. Киев, ул. Ямская, д. 41.

Председателем Правления банка является Сергей ШТАНЬКО, который в телефонном режиме отказался предоставить УНИАН более подробную информацию о «Апекс-Банке», ссылаясь на то, что в ближайшее время будет обнародован пресс-релиз по этому поводу.

Нацбанк также не предоставляет информацию об учредителях и уставном капитале указанного банка.

Как сообщалось, на 1 мая 2009 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков.

В состоянии ликвидации в Украине на 1 мая т.г. находилось 10 банков, из них 7 банков ликвидируются по решению НБУ, 3 - по решению хозяйственных (арбитражных) судов.