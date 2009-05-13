НБУ зарегистрировал «Всеукраинский банк развития»

Национальный банк Украины 30 апреля зарегистрировал ОАО «Всеукраинский банк развития» (ВБР). Об этом УНИАН сообщили в НБУ.

Юридический адрес банка: г. Киев, ул. Чорновола, д. 25.

Согласно предоставленной информации, председателем Правления банка является Валентина АРБУЗОВА.

Нацбанк не предоставляет информацию об учредителях и другие данные о зарегистрированном кредитно-финансовом учреждении.

Как сообщалось, на 1 мая 2009 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков.

В состоянии ликвидации в Украине на 1 мая т.г. находилось 10 банков, из них 7 банков ликвидируются по решению НБУ, 3 - по решению хозяйственных (арбитражных) судов.