Стабфонд наполнен на треть
Сообщила Тимошенко
На сегодняшний день Стабилизационный фонд Государственного бюджета Украины, наполнен на треть, что позволяет правительству выделять из него средства, необходимые отраслям экономики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции, не уточнив сумму наполнения Стабфонда.
«Я хочу опровергнуть те замечания, которые делались при принятии Госбюджета, что в Стабилизационном фонде не будет денег. Сегодня, учитывая, что прошло уже 4 месяца, больше трети Стабилизационного фонда наполнено деньгами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 2 апреля т .г. на брифинге председатель Государственного казначейства Татьяна СЛЮЗ сказала, что в Стабилизационном фонде Украины сконцентрировано 5,5 млрд. грн.
Справка УНИАН. 31 октября 2008 г. Верховная Рада приняла закон о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса. 3 ноября документ подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.
Законом предусматривается за счет сверхплановых поступлений от приватизации государственного имущества в 2008 году и поступлений этих средств в полном объеме в 2009 году, а также целевого размещения государственных ценных бумаг создать Стабилизационный фонд, средства которого будут использоваться в порядке, установленном Кабинетом министров Украины по согласованию с комитетами ВР по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета.
По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, предусматривается, что средства Стабилизационного фонда в размере почти 5 млрд. грн. будут использованы на удешевление кредитов для АПК, 5 млрд. грн. – в поддержку угольного производства, а также на финансирование подготовки к Евро-2012.