Камуз назначен председателем ГИУ

Правительство сегодня на своем заседании назначило Андрея КАМУЗА председателем Государственного ипотечного учреждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Петр КРУПКО сегодня журналистам после заседания правительства.

«Председатель Государственного ипотечного учреждения Кирилл ШЕВЧЕНКО сегодня назначен советником премьер-министра Украины, а руководителем Государственного ипотечного учреждения назначен А.КАМУЗ», - сказал П.КРУПКО.