Последнее предупреждение: Гройсман призвал глав Нацбанка и АМКУ посещать заседания Кабмина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал руководство Национального банка и Антимонопольного комитета участвовать в каждом заседании правительства. Об этом премьер заявил на заседании Кабинета министров в среду.

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"Руководители Нацбанка и АМКУ, последнее предупреждение - принимайте участие в заседаниях правительства", - сказал Гройсман.

Премьер добавил, что если, вопреки приглашениям, руководство ведомств и в дальнейшем не будет появляться на заседаниях правительства, Кабмин поручит Национальной полиции применить "принудительный привод". Эти слова Гройсмана вызвали смех у присутствующих на заседании.

Справка УНИАН. В заседаниях правительства под руководством Владимира Гройсмана, кроме представителей министерств, на постоянной основе участвуют представители Фонда государственного имущества, Национального комитета развития промышленности, часто - Государственной фискальной службы и Национального агентства по вопросам государственной службы.