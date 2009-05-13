Набсовет банка "Золотые ворота" возглавил Улановский

Наблюдательный совет банка "Золотые ворота" возглавил Леонид УЛАНОВСКИЙ вместо Якова КУЗНЕЦОВА.

Об этом УНИАН сообщили в банке.

Согласно предоставленной информации, соответствующее решение было принято на внеочередном собрании акционеров банка, которое состоялось 12 мая 2009 года.

Л.УЛАНОВСКИЙ является миноритарным акционером банка «Золотые ворота» и владеет 0,000005% акций.

Акционеры также расширили состав наблюдательного совета с 5 до 6 человек и назначили членом набсовета Я.КУЗНЕЦОВА.

Справка УНИАН. АКБ «Золотые ворота» (Харьков) зарегистрирован Национальным банком Украины в августе 1993 года.

На 1 апреля 2009 года уставный капитал банка составил 111,240 млн. грн.

На 1 января 2009 года акциями банка владели Яков КУЗНЕЦОВ, прямое участие – 27,72%, опосредованное – 0,28%; Григорий СОЛОМАНИН, прямое участие – 10,82%, опосредованное – 12,36%; Вадим ВИШНЕВСКИЙ, прямое участие – 13,46%; ОАО «Финантек», прямое участие – 12,36%; Евгений ЧЕРНЯК, прямое участие – 10,28%.

За первый квартал 2009 года банк получил прибыль 0,573 млн. грн., за 2008 год – 0,611 млн. грн.