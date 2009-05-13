СК «Альфа Страхование» увеличила сбор страховых премий

СК «Альфа Страхование» в 1-м квартале 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, увеличила сбор страховых премий на 15% – до 20 млн. грн. Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, объем выплат за январь-март т.г. составил 11,8 млн. грн.

Из общего количества заключенных договоров - почти 17 000 - большую часть составили договора имущественного и обязательного страхования. Доминирующим видом страхования в январе-марте текущего года стало имущественное страхование. Так, в 1-м квартале этого года по страхованию имущества компания продала около 7 000 полисов на общую сумму 16,7 млн. грн.

Активы компании на 1 апреля 2009 года составили 185,579 млн. грн., резервы достигли 62,033 млн. грн., уставный фонд – 94,480 млн. грн., собственный капитал – 114,749 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «СК «Альфа Страхование» (ранее «Украинская страховая компания «Веста») основано 7 июня 2000 года.

СК «Альфа Страхование» по итогам 2008 года собрала страховых платежей на сумму 137,86 млн. грн., страховые выплаты составили 21,539 млн. грн.,

С марта 2007 года компания входит в консорциум «Альфа-групп».

В конце сентября 2008 года кипрская компания Innocast Holdings Limited сконцентрировала 99,9% акций ЗАО «СК «Альфа Страхование».