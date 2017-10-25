161 украинская компания попала в санкционные списки США, ЕС, Британии, Японии и Австралии

В международных санкционных списках обнаружено 434 публикации, касающихся 161 украинской компании. Об этом сообщила компания YouControl, передает Экономическая правда.

Украинские компании попали в такие международные санкционные списки:

1. Санкционный список Министерства финансов США 2. Санкционный список Европейского союза 3. Сводный санкционный список Австралии 4. Консолидированный список лиц/организаций, к которым применены финансовые санкции Великобритании 5. Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

В "черный список" попали:

Украинские филиалы российских банков.

А именно – Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ Банк в санкционные списки США и Японии. В частности, Сбербанку запрещается ряд транзакций со стороны физических и юридических лиц США или на территории США.

Юридические лица, принадлежащие политическому окружению Виктора Януковича.

А именно - Компании Курченко, Ставицкого и Медведчука – в санкционном списке Министерства США. Все активы организаций и физлиц в пределах США заблокированы, а юридическим и физическим лицам из США запрещено вести с ними любые дела.

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Компании из орбиты Александра Януковича, фирма, оперирующая имуществом Дмитрия Табачника в Крыму, фирмы Сергея Курченко, фирмы Олега Царева, который призывал к поддержке Новороссии, компании председателя пророссийской политической организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука, компании Андрея Клюева, экс-главы президентской администрации Януковича, фирмы экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и компании Эдуарда Ставицкого, экс-министра энергетики и угольной промышленности. Этим лицам запрещено въезжать на территорию Австралии, они также и под санкциями со стороны США.

Юридические лица, принадлежащих фигурантам списка "Миротворец".

Главари вооруженных формирований "ЛНР/ДНР", среди них: Александр Захарченко самопровозглашенный председатель временно оккупированных "ДНР" Павел Губарев, который отвечает за вербовку для вооруженных сил и провозгласил себя "народным губернатором" "ДНР", Юрий Іванкин, так называемый экс-министр внутренних дел "ЛНР", Владимир Константинов, председатель так называемого Государственного Совета Крыма и другие. Они попадают под действие ограничительных мер в Великобритании, за то, что дестабилизируют ситуацию в Украине. Также им запрещен въезд в ЕС.

Государственные предприятия, находящиеся на оккупированных территориях и эксплуатирующиеся оккупационным режимом.

Это ГП "Завод шампанских вин", ГП "Керченский морской торговый порт", Государственный концерн "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра"", Крымское республиканское предприятие "Азовский Ликероводочный завод", Санаторий "Нижняя Аренда" управления делами аппарата Верховной Рады Украины, и другие.

В связи с тем, что собственность предприятия была передана вопреки украинскому законодательству, вид ограничительного мероприятия предусматривает: блокировку активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ей имуществом.

Эксперты советуют проверять своих контрагентов и в случае обнаружения их в санкционных списках немедленно прекратить с ними сотрудничество, чтобы не попасть под горячую руку правоохранителей за опрометчивое сотрудничество с "токсичными" компаниями.