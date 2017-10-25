Суд отобрал у "Ощадбанка" залоговые активы "Дельта Банка" почти на полмиллиарда гривень

Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконным договор от 25 февраля 2015 года о передаче активов «Дельта Банка», который в настоящее время ликвидируется Фондом гарантирования вкладов физических лиц, в залог государственному «Ощадбанку», на сумму 459 млн грн.

Как сообщается на сайте фонда, суд решил, что договор противоречил ограничениям в работе «Дельта Банка» в связи с его проблемным статусом и признал этот договор недействительным.

Читайте также"Ощадбанк" окончательно выиграл у экс-владельца "Дельта Банка" Лагуна суд на 4 миллиарда

При этом фонд отметил, что «Дельта Банком» и «Ощадбанком» заключен еще ряд договоров обеспечения, которые являются ничтожными в соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

«Указанное постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда имеет большое значение для рассмотрения споров, возникших между «Дельта Банком» и «Ощадбанком», по возврату активов этого неплатежеспособного банка на общую сумму свыше 2,1 млрд грн», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%. Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация, а с 8 октября 2015 года Фонд гарантирования приступил к ликвидации финучреждения.

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.