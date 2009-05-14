Доллар в мире укрепляется к евро

Курс доллара укрепляется по отношению к евро до максимального значения на минувшую неделю на фоне ожиданий того, что представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) могут заявить о новых мерах для сохранения низкого уровня процентов по займам, сообщает k2kapital..

Доллар и иена демонстрировали рост накануне после того, как стало известно, что розничные продажи в США неожиданно снизились в апреле всего на 0,4% после того, как в марте данные показатель упал на 1,3%.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 129,55 иены, а не 129,61 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 95,5 иены за доллар против 95,3 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3565 за евро против $1,3600 в предыдущую торговую сессию.