Банковский кризис в США может продолжиться до 2013 г

Банковский кризис "пока только входит в новую фазу" и может продолжаться в США до 2013 г., сообщает Прайм-ТАСС.

Такой прогноз в среду изложило американское рейтинговое агентство Standard & Poor`s.

По словам экспертов, банковская отрасль сейчас пользуется поддержкой со стороны государства, которая измеряется сотнями миллиардов долларов. В частности, эти деньги направляются тем заемщикам, которые считаются весьма важными участниками национальной финансовой системы. Как отметила управляющий директор агентства Таня Азаркс, "нет никаких причин говорить о том, что банковский кризис не продлится еще три или четыре года".

Ранее Standard & Poor`s объявило о том, что американским банкам необходимо получить до 18 млрд долл капитала для того, чтобы защищаться от последствий экономического кризиса. Эта сумма намного ниже 74,6 млрд долл - платежа, который, судя по оценкам американских властей, необходим 10-ти крупнейшим банкам США для того, чтобы избежать нехватки капитала.