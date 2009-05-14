Цена на золото в мире выросла

Цена на золото в среду 13 мая выросла из-за слабых макроданных, свидетельствующих о падении розничных продаж в США, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота выросли на $2, или на 0,2%, до $925,90 за тройскую унцию.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 1,4% на отметке $14,02 за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подешевел на 0,8% до $1123,20 за унцию. Июньский контракт на поставку палладия упал на 3,3% до $226,75 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись падением на 2,6% на отметке $2,031 за фунт.

Министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в США снизился в апреле 2009 г. на 0,4% в месячном исчислении и составил 337,7 млрд. Аналитики прогнозировали рост розничных продаж в минувшем месяце на 0,1%. В годовом исчислении показатель розничных продаж упал на 10,1%.

На рынок также повлияла статистика из Китая. Национальное статистическое бюро КНР сообщило о том, что объем промышленного производства в стране вырос в апреле на 7,3% в годовом исчислении.

Эти данные сильно не дотянули до среднего уровня прогнозов экспертов, которые полагали, что значение показателя достигнет 8,6%. Отметим, что в марте рост объема промпроизводства был более значительным и составил 8,3% в годовом исчислении. Меньший, чем ожидалось, рост этого показателя в прошлом месяце объясняется сокращением объемов экспорта.

Между тем, курс доллара в среду подрос, что сыграло роль сдерживающего фактора на рынке золота. Индекс доллара, позволяющий оценить стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных мировых валют, вырос на 0,4%.