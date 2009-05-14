В Германии растет число банкротств фирм

В Германии возросло число банкротств фирм, причиной которых стал мировой экономический и финансовый кризис. Как сообщило в среду, 13 мая, Федеральное статистическое ведомство, в феврале по сравнению с предыдущим месяцем число предприятий, вынужденных объявить о банкротстве, увеличилось на 1,2 процента и составило 2394, сообщает Немецкая волна.

В то же время в докладе статистического ведомства, обнародованном в Висбадене, отмечается, что в тот же период число банкротств физических лиц, напротив, сократилось на 7,6 процента, административные суды зафиксировали 7450 таких случаев.

В 2008 году было зарегистрировано снижение числа банкротств

Агентство AFP обращает внимание на тот факт, что в целом в минувшем году в Германии было зарегистрировано снижение числа банкротств – как предприятий, так и физических лиц. Согласно статистическим данным, неблагоприятная ситуация стала проявляться в конце 2008 года, прежде всего в декабре. По мнению экспертов, основной причиной разорений и банкротств стал разразившийся в мире экономический и финансовый кризис. Однако негативные последствия такого неблагоприятного развития, как правило, проявляются не сразу, а некоторое время спустя.