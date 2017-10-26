Ликвидацию "Радикал Банка" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил продлить срок ликвидации «Радикал Банка» на 1 год - до 9 ноября 2018 года включительно. Как сообщается на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Анны Савельевой.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования в июле 2015 года ввел временную администрацию в «Радикал Банк». С 10 ноября 2015 года в банке проводится процедура ликвидации.

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«Радикал Банк» работал на рынке Украины с 2010 года. Его ключевым владельцем был гражданин Украины, вице-президент концерна «Укрросметалл» Александр Шпак, которому принадлежал 71% акций банка через «Промышленную инновационную компанию».