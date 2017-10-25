Нацбанк продолжает опускать официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2677,0046 (25 октября – 2666,9955)

100 EUR – 3154,8499 (25 октября – 3136,6534)

10 RUR – 4,6464 (25 октября – 4,6314)

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Как сообщал УНИАН, 25 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,77/26,79 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,58/31,60 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4602/0,4611 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,77 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 568 сделок на сумму 384,04 миллиона долларов.