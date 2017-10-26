Евровидение-2017: аудиторы не нашли системных нарушений и хищений

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ), которая отвечала за организацию и проведение Евровидения-2017, не прибегала к системных нарушений и злоупотреблений, которые бы свидетельствовали о хищении государственных средств. Об этом заявила на брифинге в среду председатель Госаудитслужбы Лидия Гаврилова, сообщает корреспондент Укринформа.

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"Государственной аудиторской службой при проведении контрольного мероприятия не было найдено каких-то системных нарушений законодательства или злоупотреблений, которые бы свидетельствовали о хищении государственных средств при проведении песенного конкурса", - сказала Гаврилова.

По мнению председателя Госаудитслужбы выявленные нарушения касаются незначительных вопросов стоимости услуг по уборке, разгрузке технического оборудования и предоставление автомобильных услуг.

"Это нарушения, которые всегда могут быть", - подчеркнула она.

Гаврилова опровергла информацию о якобы выявлении других нарушений на общую сумму 468,7 миллиона гривень. По ее мнению речь идет не о нарушении законодательства, а неправильная трактовка бухгалтерского учета.

"Это нарушения ведения бухгалтерского учета. Например, неотражение в учете кредиторской задолженности - как неоформление права собственности на видеоматериалы. Также были проведены хозяйственные операции по процедурам закупки - 85 процедур с отдельными несоблюдением норм оформления и проведения закупок... Сегодня, к сожалению, в СМИ муссируется тема, что это убытки, хищения, злоупотребления. Нет, это нарушения ведения учета и нарушения законодательства закупок относительно оформления и проведения процедур", - подчеркнула она.

Она проинформировала, что материалы ревизии переданы в правоохранительные органы и Кабмин.

"4 октября мы передали материалы в Национальной полиции Украины. Соответственно, о результатах ревизии проинформированы Кабинет министров Украины, лично Премьер-министра, потому что ревизия проводилась за его поддержки, и он был инициатором именно объективного, беспристрастного контроля за использованием этих средств", - отметила Гаврилова.

Председатель Госаудитслужбы подчеркнула также, что аудиторы при проведении ревизии объективно и беспристрастно делали свою работу.

"Для нас как для граждан песенный конкурс был нашей национальной гордостью, мы гордились тем, как он был красиво и качественно проведен. И была непонятна реакция должностных лиц НСТУ, которые наделали немного шума относительно результатов нашей работы", - сказала она.