На реструктуризацию AIG потребудется 3-5 лет

Глава американского страховщика AIG Эдвард Лидди заявил, что для на реструктруризацию компании и выплату долгов государству может потребоваться от трех до пяти лет, пишет The New-York Times, сообщает «Газета.Ru».

Правительство США выделило AIG $170 млрд в сентябре в целях избежания банкротства компании. По словам Лидди, компания разработала долгосрочный план реструктуризации, получивший название «Предназначение» (Project Destiny), согласно которому AIG распродает свои подразделения. На данный момент ведутся переговоры о продаже лизинговой компании International Lease Finance, а также офисного здания в Токио за $1 млрд.