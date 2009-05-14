США поддержат демреформаторов в Грузии, Украине и Молдове

Госдепартамент США запросил у конгресса в новом 2010 финансовом году средства в фонд оказания экстренной помощи нестабильным демократиям.

Об этом сообщил первый заместитель госсекретаря США Джейкоб ЛЬЮ, выступая в среду на слушаниях в палате представителей конгресса.

В США 2010 финансовый год начнется 1 октября текущего года.

"Мы запросили 76 млн. долларов в Фонд быстрого реагирования, призванный помогать в стабилизации ситуации в новых и непрочных демократиях", - сказал высокопоставленный дипломат, курирующий в госдепартаменте вопросы менеджмента и ресурсов. В качестве примера он привел Кению, где недовольство части населения результатами всеобщих выборов 2007 г. вылилось в серьезные беспорядки. По словам Дж.ЛЬЮ, "быстрое вливание средств может помочь" разрешению подобных политических кризисов, обеспечивая при этом "поддержку воли народа".

Еще более внушительную сумму - 363 млн. долл. - планируется направить на реализацию так называемой "Гражданской стабилизационной инициативы", которая предусматривает оказание помощи странам, находящимся в "переходном состоянии от войны к миру", передает ПРАЙМ-ТАСС.

Говоря о содействии европейским странам, дипломат отдельно упомянул о том, что США будут "поддерживать демократических реформаторов в Грузии, Украине и Молдавии". Что же касается России, то американская администрация с одной стороны намерена "поддерживать усилия тех, кто содействует демократическим реформам", а с другой - "сотрудничать с правительством в областях, представляющих взаимный интерес", добавил он.