Курс в банках: доллар дешевеет

Киев. 14 мая. УНИАН. Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,50 грн. (курс понизился на 0,8% по сравнению с 13 мая), продают – по 7,73 грн. (на 1% дешевле). Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,25-7,60 грн., по продаже – 7,65-7,82 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,18 грн., что на 1,7% дешевле, чем вчера, продают – по 10,59 грн., на 1,4% дешевле. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,05-10,40 грн., по продаже – в пределах 10,43-10,72 грн.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня немного понизился, по сравнению с 13 мая, и составляет в среднем 0,2206/0,2449 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,187-0,233 грн., по продаже – 0,239-0,25 грн.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,50 грн. (курс покупки понизился на 0,7% по сравнению с 13 мая), продают – по 7,71 грн. (курс продажи понизился на 0,8%).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,24 грн., курс понизился со вчерашнего дня 1,6%, продажи – 10,56 грн., курс понизился на 1,3%.

Курс покупки/продажи российского рубля по киевским банкам немного понизился, по сравнению с 13 мая, и составляет в среднем 0,2189/0,2466 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,50/7,83 грн., евро – 10,20/10,65 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,45/7,75 грн., евро – 10,00/10,80 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,50/7,75 грн., евро – 10,45/10,65 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 14 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,6252, к евро – 10,38781, к российскому рублю – 0,23841.