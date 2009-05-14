Межбанк: доллар продолжает падать

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,6330/7,6880 грн./долл.

Вчера котировки по доллару с 7,75/7,83 грн./долл. опустились до 7,6715/7,6930 грн./долл. к закрытию торгов.

Цены на российскую валюту снизились до 0,2367/0,2387 грн./долл., что соответсвует вчерашней тенденции, когда ценовые уровни опустились до 0,2402/0,2410 грн./рубль.

Котировки по евро-гривне тоже ушли вниз – 10,3460/10,4030 грн./долл. В среду торги закрылись на отметке 10,4575/10,5025 грн./евро.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3588/1,3590 долл./евро (среда - 1,3690/1,3692 долл./евро), сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»..

В среду Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,75 долл./евро.