НБУ ожидает очередной транш МВФ в первом квартале 2018 года

Национальный банк Украины ожидает очередной транш кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF в первом квартале 2018 года.

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Как говорится в материалах НБУ, получение транша позволит нарастить международные резервы Украины до 22,2 миллиарда долларов.

Ранее в правительстве прогнозировали получение очередного транша кредита МВФ до конца текущего года.

Ранее в правительстве прогнозировали получение очередного транша кредита МВФ до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Очередная миссия МВФ ожидалась в Киеве во второй половине сентября.

По информации МВФ, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита, Украина должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.