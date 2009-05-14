Венесуэла намерена национализировать один из крупнейших банков страны Banco de Venezuela - филиал испанской банковской группы Santander - уже 22 мая, сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на президента страны Уго Чавеса, передает РИА Новости..

В июле прошлого года Чавес уже объявлял о намерении выкупить этот банк, один из четырех крупнейших банков страны, оценивавшийся на тот момент в сумму о 1,2 до 1,9 миллиарда долларов. Однако из-за резкого падения цен на нефть в последующие месяцы, власти Венесуэлы приостановили переговоры по покупке банка. Чавес вновь объявил о национализации одного банка в конце марта, но тогда ни представители самого банка, ни официальные лица в правительстве Венесуэлы, не могли сказать, как скоро завершится сделка.

"(Министр финансов) Али Родригес встречается с представителями банка и завершает работу над соглашением, в соответствии с которым этот финансовый институт перейдет в социальную собственность всех венесуэльцев, что позволит укрепить венесуэльскую нацию и стимулировать развитие экономики", - уверил в среду в своем выступлении Чавес.

Глава государства добавил, что "в пятницу, 22 мая должен быть подписан глобальный документ, завершающий переговоры".

По данным испанских СМИ, Santander приобрел венесуэльский банк в 1996 году на публичных торгах за 351,5 млн долларов, а в 2007 году он принес испанскому банку доход в 179 миллионов евро.

Начиная с 1998 года правительство Венесуэлы национализирует крупнейшие компании, работающие в основных секторах экономики. Так, например, были национализированы крупнейшая в стране сталелитейная компания Sidor, цементная отрасль, частные нефтяные месторождения, телекоммуникационная отрасль и 2,3 миллиона гектаров плодородных земель.