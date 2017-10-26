Нацбанк ожидает миссию МВФ в ноябре

Национальный банк ожидает прибытия очередной миссии Международного валютного фонда в Украину в ноябре, сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на брифинге.

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"Мы ожидаем миссию в ноябре месяце", - сказал Смолий.

По его словам, это связано с анализом государственного бюджета Украины на 2018 год.

"Можно ожидать после рассмотрения бюджета в парламенте – после первого чтения - часть технической миссии будет присутствовать в Украине", - добавил Смолий.

Также в НБУ сообщили, поступление очередного транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования EFF на 2 млрд долл. ожидается в первом квартале 2018 года, в то время как ранее Нацбанк прогнозировал получение этого транша до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Очередная миссия МВФ ожидалась в Киеве во второй половине сентября.

По информации МВФ, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита, Украина должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Кроме того, в рамках решений Кабинета министров по программе с МВФ, цена на газ для населения должна пересматриваться дважды в год согласно импортному паритету, однако в правительстве заявили об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на период следующего отопительного сезона.

Верховная Рада 22 сентября приняла к рассмотрению утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте 15 сентября проект госбюджета на 2018 год. По результатам анализа законопроекта Бюджетный комитет Рады предложил депутатам принять его в первом чтении с рядом поправок, однако пока законопроект в сессионном зале не рассматривался.