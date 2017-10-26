Нацбанк не собирается запрещать российский рубль в Украине

15:22, 26 октября 2017
Финансы
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Ранее НБУ запретил банкам принимать российские рубли с изображением оккупированного РФ Крыма.

Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины не планирует полностью запрещать оборот наличного российского рубля на территории Украины, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге.

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Он напомнил, что НБУ запретил банкам принимать новые купюры номиналом 200 российских рублей в связи с изображением на них символики оккупированного Крыма.

"У нас нет планов для дальнейшего запрета оборота наличных российских рублей на территории Украины", - сказал Чурий.

Отвечая на вопрос, обосновано ли обращение рубля на территории Украины экономически, Чурий отметил, что обращение той или иной валюты обусловлено спросом и предложением на рынке.

"Если сейчас есть спрос, в частности, на российские рубли, то мы не собираемся запрещать банкам оперировать и зарабатывать на этом деньги", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 13 октября запретил украинским банкам проводить операции с банкнотами и монетами Российской Федерации с изображением объектов, расположенных на оккупированной территории Украины.

Решение НБУ стало ответной реакцией на заявление центробанка РФ 12 октября о введении в обращение новых банкнот номиналом 200 рублей с изображенными на них символами оккупированного Севастополя: Памятника затопленным кораблям и вида на Херсонес Таврический.

В марте 2014 года в результате непризнанного мировым сообществом "референдума" в Автономной Республике Крым Украина потеряла полуостров, поскольку Кремль включил его в состав Российской Федерации.

С 7 августа 2014 года Национальный банк обязал банки Украины приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

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Теги: #оккупированные территории#российский рубль