НБУ повысил прогноз роста экономики и инфляции в этом году

Национальный банк повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,2% с 1,6%, прогнозируемых ранее, а также по инфляции на конец года - до 12,2% с 9,1%, прогнозируемых ранее.

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Как говорится в материалах НБУ, прогноз роста ВВП в следующем году остается неизменным – на уровне 3,2%, в то время как прогноз по инфляции повышен до 7,3% с 6%, прогнозируемых ранее.

По оценкам регулятора, в 2019 году рост ВВП составит 3,5% при инфляции 5%.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 10 октября сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году на 2% при потребительской инфляции на конец года в размере 10%.

Ранее, 3 октября, Всемирный банк также сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2% при инфляции 10%.

В Кабинете министров Украины прогнозируют рост экономики в текущем году на 1,8% при инфляции 12,9%.

ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,3%, в первом квартале - на 2,5%.

Инфляция в Украине в сентябре составила 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.