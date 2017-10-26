Законопроект о создании Службы финрасследований рассмотрят завтра - Данилюк

Национальный совет реформ на заседании в пятницу, 27 октября, рассмотрит законопроект о создании Службы финансовых расследований. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк.

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Он напомнил, что министерство разработало законопроект, который был одобрен правительством.

"Была инициатива написать новый законопроект, завтра его предлагается рассмотреть на Нацсовете реформ", - сказал Данилюк.

Он отметил, что его беспокоит, что ни он, ни другие члены правительства не видели этот законопроект, и это создает определенные риски. Тем не менее, министр подчеркнул, что в случае необходимости готов на Нацсовете реформ провести презентацию своего варианта законопроекта.

Данилюк подчеркнул, что любой законопроект, который будет принят, должен создавать полноценный компактный правоохранительный орган, численностью не более 3,5 тысячи человек, с полномочиями проведения оперативно-розыскной деятельности, функции которого не будут дублироваться с другими правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко поручил председателю Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной подготовить законопроект о Службе финансовых расследований. Он должен быть принят до конца 2017 года, а запустить службу планируется со второго квартала 2018 года, одновременно отменив право других силовиков проверять бизнес.

Аналогичный законопроект был подготовлен правительством еще весной, но не был одобрен Национальным советом реформ.