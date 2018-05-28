Вопрос дня: куда девать валюту?..

Не исключено, что эффект от проведения аукционов НБУ по продаже валюты для погашения кредитов физических лиц снизится, так как падает продуктивность такого метода погашения кредитов.

Новые тенденции

Ранее, когда курс наличного доллара был выше официального, это стимулировало заемщиков продавать наличные «зеленые» в обменке, а на гривню покупать доллары по официальному курсу. Данная операция позволяла сэкономить до 5% средств на погашении кредита. Теперь ситуация радикально изменилась - курс наличного доллара падает быстрее, чем официальный. И эта тенденция будет только усиливаться. Уже сегодня при официальном курсе 7,62 грн./долл. американскую валюту можно продать в лучшем случае за 7,5 грн., а в отдельных регионах за 7,3 грн. Аналогичная ситуация и с евро. При официальном курсе 10,38 грн./евро наличную европейскую валюту можно продать за 10,2 грн., а в отдельных регионах за 10 грн.

Ситуация с продажей наличной валюты усугубляется, в отдельных регионах уже ощущается нехватка гривни - количество желающих продать превышает количество желающих купить. Аналогичная ситуация наблюдается и на межбанковском валютном рынке – продавцов валюты значительно больше покупателей. Теперь на рынке складывается диктат приобретателя валюты, именно он формирует цену.

Спецаукционы и кредиты

В Украине из всех методов борьбы с кризисом самым эффективным стало проведение спецаукционов по продаже валюты для погашения кредитов физических лиц. Первый аукцион был проведен в конце февраля 2009 года, когда текущий курс доллара на межбанковском рынке был 8,1 грн./долл. и спрос существенно превышал предложение. Фактически наблюдалась паника, когда люди старались на любых условиях купить наличную валюту, опасаясь, что курс будет выше 10 грн./долл. Проведение аукционов позволило сбить ажиотаж, а также продемонстрировало, что не существует экономических предпосылок девальвации гривни, а скорее присутствуют валютные спекуляции. Объем продажи валюты на аукционах колебался на уровне 30-60 млн. долларов. При этом большая часть заявок удовлетворялась, что позволило физическим лицам без особых проблем погашать кредиты. Кроме того, Нацбанк разрешил покупать валюту и для досрочного погашения кредитов, хотя и установил ограничение - не более 50 тыс. долларов или 10 тыс. евро в месяц по одному кредитному договору. Это частично ускорило процесс погашения заимствований, даже явилось импульсом для решения проблемы покрытия просроченных кредитов.

Что будет дальше?

Дальнейшая динамика курса доллара и евро будет зависеть от политики НБУ относительно укрепления гривни. Если регулятор начнет процесс делиберализации валютного рынка, то курс доллара, по видимому, не будет ниже 7,5 грн., в противном случае курс доллара может опуститься ниже отметки 7 грн., что в первую очередь относится к наличному рынку.

В условиях роста безработицы и снижения реальных доходов населения продажа валюты становится одним из главных факторов рынка. Заполучить спрос на валюту можно только путем наращивания импортных закупок. Но это в условиях кризиса мировой экономики вряд ли возможно. В любом случаи, в этом году объем как экспорта, так и импорта будет ниже прошлогодних показателей. И еще одна проблема - реструктуризация валютных долгов перед нерезидентами. Но и она не носит столь критический характер, как это может показаться с первого взгляда. В большинстве случаев - это долги корпоративного сектора, их большая часть от нерезидентов родственных структур. А в условиях укрепления гривни для такого рода нерезидентов более выгодно пролонгировать старые долговые обязательства.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук(для УНИАН)