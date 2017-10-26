Данилюк отстранил руководство ГФС Киева на время расследования по фиктивному НДС

Министр финансов Александр Данилюк поручил исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану отстранить от выполнения обязанностей руководство Киевского управления ГФС на время проведения расследования об увеличении в системе фиктивного НДС.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр финансов Александр Данилюк.

По его словам две трети фиктивного НДС проходит через Киев.

"Две трети фиктивного НДС проходит через Киев, а как вы знаете, схемы делаются не за ночь. Это большой бизнес, все всех знают", - сказал Данилюк.

Данилюк также поручил Продану разработать механизм проведения ротации руководителей региональных ГФС, что бы разрушить коррупционные схемы на местах.

Он также сообщил, что будут разрабатываться дополнительные критерии для автоматической системы блокировки накладных, чтобы не допустить фиктивный НДС в систему возмещения.

Как сообщал УНИАН, cистема автоматической блокировки рисковых налоговых накладных, начавшая работу 1 июля 2017 года, за месяц своей работы сэкономила 1,5 миллиарда гривень бюджетных средств. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, правительство благодаря внедрению автоматической системы возмещения налога на добавленную стоимость полностью преодолело коррупцию в этой сфере.

Тем не менее, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики зарегистрировал в парламенте законопроект об изменениях в Налоговый кодекс относительно остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных. Депутаты считают, что система оказывает давление на реальный бизнес и выдает процент ошибок при остановке накладных.