Банк России повысил доллар на 18 коп.

Официальный курс доллара установлен Центробанком РФ с 15 мая на уровне 32,1677 рубля, евро - на отметке 43,6258 рубля, сообщает РИА Новости..

По сравнению с уровнем 14 мая курс американской валюты вырос на 18,36 копейки, курс евро снизился - на 15,40 копейки.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, в четверг составляет 37,32 рубля против 37,29 рубля в среду.

С 23 января Банк России объявил о завершении управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровне 26 рублей - 41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль снизился к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,4 рубля).