Гройсман обещает замедление инфляции в Украине в 2018 году

Инфляция в Украине в 2018 году замедлится, а доходы граждан будут более стабильными, сказал премьер-министр Владимир Гройсман в комментарии одному из украинских телеканалов.

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"В следующем году будет замедление инфляции, что является природным процессом. Цены будут более стабильными и доходы людей будут более стабильными", - сказал Гройсман.

При этом премьер отметил, что рост цен в текущем году обусловлен улучшением потребительских настроений и увеличением инвестиций на фоне восстановления экономики.

По словам Гройсмана, правительству необходимо обеспечить увеличение темпов роста экономики, в частности, путем устранения давления на бизнес со стороны государственных органов, введения ответственности чиновников за неправомерные проверки, а также через создание единой Службы финансовых расследований, которая должна прийти на смену всем силовым органам экономического блока.

Как сообщал УНИАН, правительство и Национальный банк прогнозируют инфляцию в Украине в 2017 году на уровне 12,2%, в то время как в начале года правительственный прогноз составлял 10%, а прогноз Нацбанка - 9,1%.

Национальный банк в 2018 году ожидает снижения потребительской инфляции в Украине до целевого уровня.