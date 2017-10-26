Глава Минфина не теряет надежды на получение Украиной транша МВФ в этом году

Министр финансов Александр Данилюк считает, что Украина может в текущем году получить транш кредита от Международного валютного фонда при условии принятия парламентом необходимых законопроектов. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.

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Данилюк отметил, что Национальный банк более консервативен в своих прогнозах и считает, что наша страна получит транш в начале следующего года.

"Если это начало года, это не проблема, но ключевые законы должны быть приняты в этом году. Это понимают все, но я считаю, что это может быть в этом году. Все зависит от того, когда будут приняты законы", - сказал министр.

По его словам, необходимо принять закон об антикоррупционном суде и закон о приватизации.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ожидает очередной транш кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF в первом квартале 2018 года, в то время как ранее прогнозировал получение этого транша до конца текущего года.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Очередная миссия МВФ ожидалась в Киеве во второй половине сентября.

По информации МВФ, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита, Украина должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Закон о пенсионной реформе в Украине Верховная Рада приняла 3 октября.

Кроме того, в рамках решений украинского правительства по программе с МВФ, цена на газ для населения должна пересматриваться дважды в год – к 1 июля и к 1 октября - согласно импортному паритету (стоимости газа на немецком газовом хабе NCG).

По результатам расчетов в Минэнергоугля заявили об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на период следующего отопительного сезона, после чего премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин не планирует повышать цены на газ.