Нацбанк снизил прогноз уровня международных резервов на конец года
НБУ снизил прогноз уровня международных резервов Украины на конец 2017 года до $18,6 миллиарда с $20 миллиардов, прогнозируемых ранее.
Национальный банк снизил прогноз ожидаемого уровня международных резервов Украины на конец 2017 года до 18,6 миллиарда долларов с 20 миллиардов долларов, прогнозируемых ранее.
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Новый прогноз уровня резервов на конец года практически соответствует текущему уровню резервов НБУ, которые на 1 октября 2017 года составляли 18,638 миллиарда долларов.
Как говорится в материалах НБУ, в 2018 году ожидается рост международных резервов до 22,2 миллиарда долларов, в 2019 году международные резервы сократятся до 21,2 миллиарда долларов.
Профицит платежного баланса Украины, по прогнозам регулятора, составит 2,2 миллиарда долларов в 2017 и 2018 годах, а в 2019 году снизится до 0,6 миллиарда долларов.
Также в НБУ сообщили, что поступление очередного транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования EFF на 2 миллиарда долларов ожидается в первом квартале 2018 года, в то время как ранее Нацбанк прогнозировал получение этого транша до конца текущего года.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,2% с 1,6%, прогнозируемых ранее, а также по инфляции на конец года - до 12,2% с 9,1%, прогнозируемых ранее.
Международные резервы Украины на 1 октября 2017 года составили 18,638 миллиарда долларов, что на 20% выше показателя на начало года, и является максимальным показателем с начала 2014 года.
Платежный баланс Украины в январе-августе 2017 года сведен с профицитом на уровне 1,282 миллиарда долларов, при этом дефицит счета текущих операций составил 2,083 миллиарда долларов.